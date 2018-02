Regels voor sportvissers versoepeld IEDEREEN BLIJ MET NIEUW REGLEMENT VOOR OOSTELIJKE STREKDAM TIMMY VAN ASSCHE

16 februari 2018

02u45 0 Oostende Er is een aangepast reglement voor sportvissers op de oostelijke strekdam. Dat komt er na overleg tussen de vissers, het stadsbestuur, het Vlaamse gewest en de scheepvaartpolitie. "Eindelijk staat alles netjes op papier", vertelt visser Marc Vandenbroele. "Geen discussies met agenten meer."

Naar schatting zijn er in Oostende tussen de 300 en 400 sportvissers die af en toe een lijntje komen gooien op de strekdam. Eind januari vorig jaar protesteerden sportvissers dat het uitoefenen van hun hobby op de oostelijke strekdam onder druk stond. "De zeevaartpolitie wil niet dat we vissen met onze hengels achter het muurtje op de dam. Aan de binnenkant van de dam mag je niet op de stenen staan en moet je op het beton blijven", klonk het toen. De sportvissers klaagden ook aan dat ze een vergunning voor riviervisserij nodig hebben om aan de binnenkant van de dam te vissen. Als gevolg daarvan mochten ze amper vijf vissen bovenhalen. Na overleg met burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), het Vlaams gewest en de zeevaartpolitie, worden de regels nu versoepeld.





De witte lijn

"Aan de binnenkant van de strekdam mogen vissers nu op de eerste rij stortstenen staan. Voorheen moesten we achter de witte lijn op de strekdam zelf blijven", vertelt Marc Vandenbroele, visser en gangmaker in de dialoog. "We mogen bovendien ook op het golfslagrooster staan. Aan de kant van de zee mogen we nu op de zitbanken en muur staan, niet verder. Het blijft verboden om op de rotsblokken te klauteren, maar eigenlijk moet je goed zot zijn om dat te proberen."





Méér dan vijf vissen

Er is nog altijd een vergunning van riviervisserij nodig om de binnenzijde van de dam te bevissen, maar het Agentschap Natuur en Bos zal een gedoogbeleid voeren. Er wordt dus niet opgetreden wanneer vissers meer dan vijf vissen ophalen. "Er zal wel worden toegezien op de beschermingsbepalingen van de zeebaars, namelijk één exemplaar per visbeurt", laat ANB weten. Om te vissen aan de buitenzijde van de oostdam is geen vergunning nodig. Vissen op de westelijke strekdam was en blijft verboden. Onder meer tijdens vakanties en weekends zijn er te veel wandelaars en willen de autoriteiten ongevallen vermijden wanneer de vislijnen worden uitgegooid. Op het staketsel mag ook gevist worden.





"We zijn heel tevreden over de uitkomst. De burgemeester heeft zijn huiswerk goed gemaakt. Voorheen werden we als kleine kinderen behandeld, dat is nu gedaan. Geen discussies met agenten meer. De één kneep al eens een oogje dicht, van de ander mocht je geen teen op de zitbankjes zetten. Maar nu staan de regels op papier." Ook burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) is tevreden. "We namen het voortouw in de gesprekken en zijn tevreden dat er duidelijkheid is voor iederéén."