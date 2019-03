Redgie Van Troost is de nieuwe Stadsfiguur “Blij met de erkenning, Rosette zou fier zijn geweest” Leen Belpaeme

12 maart 2019

14u46 0 Oostende Bij de uitreiking van de Oostende Awards kreeg één iemand een extra hartverwarmend applaus van het publiek en dat is Redgie Van Troost (76). Hij mag zichzelf Stadsfiguur van Oostende noemen, maar hoewel dat een grote eer is, werd het vooral ook een emotioneel moment omdat zijn vrouw en grote steun vier maanden geleden overleed.

Kunstenaar Redgie Van Troost is een bekende schilder in Oostende. Maandagavond werd zijn werk bekroond met een award als Stadsfiguur, een initiatief van Deze Week en Stadsradio Oostende1. Alle winnaars kregen een applaus, maar voor Redgie werden de handen extra hard op elkaar gedrukt tijdens de uitreiking. De schilder verloor vier maanden geleden zijn vrouw Rosette en het werd dan ook een emotioneel moment dat ze er niet bij kon zijn om te zien hoe haar man in de bloemetjes werd gezet. Dinsdag zou het bovendien haar verjaardag zijn geweest. “Ze zou heel content geweest zijn. We waren 54 jaar getrouwd. Ze stond al die jaren aan mijn zijde en steunde me in wat ik deed”, vertelt Redgie Van Troost. De titel van Stadsfiguur doet hem deugd. “Ik ben heel fier dat ik gewonnen heb, het is een motivatie om verder te doen. Ik vind het vooral ook een erkenning voor mijn werk door de jaren heen.”

Ondertussen is Redgie nog altijd aan het schilderen. “Ik maak regelmatig portretten op vraag. Veel mensen komen langs met een foto van hun vrouw of hun huisdier met de vraag om er een schilderij te maken. Onlangs heb ik nog een portret gemaakt van een Jack Russel. Het hondje was overleden en het baasje wou een schilderij geven aan zijn vrouw.” Daarnaast zijn de marineschilderijen hét visitekaartje van de schilder. “Mijn werken hangen overal. Er werd zo al een werk van mij cadeau gegeven aan de koning.” Schilderen brengt Redgie tot rust. “Ik leef daarin. Ik schilder elke morgen van 9 tot 12 uur in mijn atelier. Nu ben ik bezig aan enkele werken om tentoon te stellen op Oostende voor Anker.” De zee blijft hem na al die jaren aanspreken. “Ik ben een man van de zee, een man van Oostende. De schakering van kleuren en de beweging van de wolken blijft me intrigeren. Elke dag heeft de lucht een andere kleur.” Hij schildert vanuit zijn gevoel. “In de zomer ga ik veel naar het strand en pak ik veel op in mijn geheugen. Het komt vanuit het hart. Dat spreekt de mensen aan. Als je van foto schildert, zit er geen ziel in”, vertelt Redgie nog.