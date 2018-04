Reder Wydooghe overleden 26 april 2018

Maandagnamiddag 23 april is in het AZ Damiaanziekenhuis Dirk Wydooghe (67) overleden. Dit na een lange strijd tegen een hardnekkige ziekte. Dirk Wydooghe is in de visserijmiddens vooral bekend als reder van de O.303 Girl Linda dat in 1990 voor de kusten van Engeland verging. Hij was ook gewezen bestuurslid bij KV Oostende en actief medewerker bij de jeugd van KVO. Hij laat levenspartner Geertruide Boone, dochter Carla en twee kleinkinderen Thomas en Laura na. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 28 april om 11 uur plaats in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Online condoleren kan op www.uitvaart-oostende.be (JLO)