Recordaantal sportkampen voor jeugd 08 februari 2018

De negen gratis indoor sport- en speelnamiddagen, bekend als 'Matinee Kadee', lokten dit jaar in totaal zo'n 1.800 kinderen. Het indoor sportdorp in de Koninklijke Stallingen kende een piek met 350 aanwezigen. "In de winter is het niet altijd evident voor kinderen om zich uit te leven op de speelpleintjes of in het park. Daarom organiseren we voor kinderen tot 12 jaar Matinee Kadee", vertelt schepen Arne Deblauwe (sp.a). "Komende krokusvakantie kunnen 3- tot 6-jarigen opnieuw genieten van een kinderspeeldorp in de Mr V-arena. De Speelcompagnie is er voor het vierde jaar op rij voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar, met in de paasvakantie ook een tienerwerking voor de 13- tot 15-jarigen. De sportkampen breiden we wegens succes uit van tien kampen in 2017 naar zeventien kampen in 2018. Dit zorgt voor 220 extra plaatsen." De Speelcompagnie telt vijf locaties en telt 650 kinderen per dag. (TVA)