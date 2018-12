Reconstructie van moord in Jules Peurquaetstraat: “Cliënt was emotioneel. Hij is verdachte, maar verloor ook een vriend” Bart Boterman

13 december 2018

12u10 1 Oostende In de Jules Peurquaetstraat in Oostende is afgelopen morgen de reconstructie gehouden van de moord op Will Deweert (50) uit Oostende. Op 6 oktober werd in de kelderstudio van hoofdverdachte Tommy J. (30) het levenloze lichaam van de Will Deweert gevonden.

De man was omgebracht door een steek van een steakmes in het hart. Het slachtoffer was net vrijgelaten uit het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem en was ‘s middags nog samen met de verdachte op zoek gegaan zijn naar een appartementje in Oostende. ’s Nachts kregen de twee, die vrienden waren, een discussie.

Volgens Tommy J. zou Deweert hem geduwd hebben, waarop hij een steakmes nam en hem in het hart stak. Achteraf verklaarde de verdachte dat hij hem niet dood wou. De man was, net als het slachtoffer, onder invloed van drugs en viel na de steekpartij in slaap. Toen hij wakker werd, probeerde J. Deweert nog tevergeefs te reanimeren. Uiteindelijk belde hij zelf de hulpdiensten op.

Geen tegenstrijdigheden

Tijdens de reconstructie zette de politie de Jules Peurquaetstraat af om pottenkijkers weg te houden. “Mijn cliënt heeft goed meegewerkt. Hij heeft getoond hoe de nacht verliep en hoe hij het slachtoffer om het leven bracht. Daarbij zijn volgens mij geen tegenstrijdigheden met zijn verklaringen opgedoken. Daarom was de reconstructie ook snel voorbij”, stelt zijn advocaat Kris Vincke.

“Mijn cliënt heeft veel spijt en was vrij emotioneel tijdens de wedersamenstelling, weliswaar op zijn manier. Hij is de verdachte, maar heeft ook een vriend verloren. Hem om het leven brengen was nooit zijn bedoeling. Hij weet niet wat hem bezielde”, aldus Vincke. De feiten staan momenteel gekwalificeerd als moord bij het gerecht, maar dat ziet de advocaat anders. “Wie het dossier leest, ziet meteen dat er geen voorbedachte rade was. Maar dat is iets waarover later zal gepleit moeten worden”, besluit Vincke. Nu de reconstructie voorbij is, volgt nog het moraliteitsonderzoek.