Rechtszaak met als beklaagde... de dood GASTCURATOR BARBARA RAES BELOOFT BIJZONDERE 'THEATER AAN ZEE' LEEN BELPAEME

01 juni 2018

02u41 0 Oostende Een rechtszaak tegen de dood, een huwelijk en een ontvoering. De 22ste Theater Aan Zee zal allesbehalve een doorsnee editie zijn. "Van veel zaken tijdens het festival weet ik zelf totaal niet hoe ze zullen aflopen", zegt gastcurator Barbara Raes.

De gekende ingrediënten zijn van 25 juli tot 4 augustus aanwezig op Theater Aan Zee (TAZ). Denk aan jong werk, het familiepark, locatietheater, literatuur, film en premières, maar het programma wordt dit jaar aangevuld met enkele bijzondere concepten van gastcurator Barbara Raes. Zo zal het 12-jarige meisje Nazilla Rahmati op woensdag 25 juli om 21.30 uur het festival openen met een toespraak over het leven, gevolgd door een concert van Brihang en Johannes Verschaeve.





Kind op boot

De gastcurator zelf werkt als onderzoeker rond afscheidsrituelen aan KASK Gent. In haar eigen werkplaats voor niet-erkend verlies, Beyond The Spoken, ontwikkelt ze samen met kunstenaars nieuwe rituelen om kantelmomenten in het leven te markeren. "Ik hoop dat TAZ ons allemaal kan opvangen. Daar verwijst het campagnebeeld ook naar", zegt Barbara Raes. "Zo hebben we een ritueel uitgewerkt waarbij een kind aan boord van een prachtig schip de nacht mag doorbrengen. Heel vroeg in de ochtend varen ze uit. In volle zee wordt het kind gewekt door de 'Zonnekoningin'. Zij vertelt dat het kind is uitverkoren om die dag de zon op te zingen. Bedoeling van het ritueel is dat het troost brengt voor kinderen met een verlieservaring. We nodigen het publiek uit om bij zonsopgang te wachten op het binnenvaren van de boot en te wuiven naar het kind. Bijzonder is dat het project ook na het festival wordt verdergezet door De Grote Post", licht Barbara Raes toe.





Volksjury

Met 'Waar we ook zijn' brengt stand-upfilosofe Laura Van Dolron drie keer een exclusieve voorstelling. Samen met Steve Aernouts wordt ze 's ochtends door TAZ naar een voor hen onbekende locatie 'ontvoerd'. Ze brengen er de dag door en 's avonds brengen ze een instant-voorstelling. Op 3 augustus zullen twee vrouwelijke kunstenaars dan weer trouwen, met voorafgaand een debat waarin vanuit verschillende hoeken de 'maakbaarheid van liefde' onderwerp van gesprek is. "We weten nog niet of ze toestemming krijgen om te trouwen, maar ook dat hoort bij het proces." Nog een opvallend project wordt de 'Rechtszaak tegen de dood'. "Kan de dood veroordeeld worden of niet? Alles verloopt volgens de regels van een echte strafrechtelijke procedure, met advocaten Walter Van Steenbrugge en Els Leenknecht, openbaar aanklager Jean-Luc Cottyn, een volksjury, getuigen en experts. Niemand weet wat de uitspraak zal zijn op 4 augustus", zegt Raes.





Alle 150 producties zijn terug te vinden op www.theateraanzee.be. De ticketverkoop start op 11 juni.