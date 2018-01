Rechter: "Wat jij deed, was een moeder onwaardig!" UNICUM: VOLLEDIG GEZIN MOET DRUGSBEGELEIDING VOLGEN JELLE HOUWEN

26 januari 2018

02u54 0 Oostende Een volledig gezin uit Oostende, een moeder van begin de 40 en haar twee zonen van 19 en 20 jaar, stonden gezamenlijk voor de Brugse strafrechter wegens het dealen van cannabis. Ze werden gezamenlijk in het drugsbegeleidingstraject van de rechtbank gestopt, een unicum. "Maar eigenlijk verdien jij dat niet, mevrouw. Wat jij deed, was een moeder onwaardig!", sneerde de rechter.

Het onderzoek naar de cannabishandel van moeder L. (42) en haar zonen O. (20) en N. (19) kende een opvallende start. Op 5 juni 2016 hoorde L. in haar toenmalige woning gemorrel aan de achterdeur. Ze deden open waarna vijf jongeren met bivakmutsen binnendrongen en haar bedreigden met een metalen speelgoedgeweer. De vrouw kreeg daarbij ook klappen met een honkbalknuppel.





Ze namen toen allen de vlucht toen de zoon naar beneden kwam. L. belde na hun vertrek de politie maar dat bleek niet zo'n slimme zet.





Verzekeringsgeld

"De politie had immers al sterke vermoedens dat het geen gewone home invasion was", sprak de procureur. "De daders waren niet alleen op zoek naar geld, maar wisten ook dat er drugs te rapen was. De politie hield die nacht zelf een huiszoeking met toestemming bij L. en vond heel wat geld en 200 gram cannabis." Het gevolg: moeder L. en zoon N. belandden zélf in de cel. Uit onderzoek bleek dat de moeder met haar twee zonen een cannabishandel had opgezet in Oostende en al enkele maanden drugs dealde. Ze deden dat ook aan minderjarigen. Ook zoon O. belandde daarop in de cel. Opvallend detail: het gezin had een behoorlijk startkapitaal om hun drugsactiviteiten op te starten. Ze kregen immers 18.000 euro van de verzekering nadat O. een ongeval had. Dat geld gebruikten ze niet voor verzorging, maar om een voorraadje cannabis op te slaan. De vijf jongeren die de home invasion pleegden wisten van die 18.000 euro, omdat ze al cannabis kochten bij O. Ze wilden dus een dubbelslag slaan: het geld én de drugs stelen. Zij werden veroordeeld tot 37 maanden cel.





Moeder onwaardig

Anderhalf jaar na die feiten stonden L. en haar 2 zonen gisteren dan voor de strafrechter. "Mevrouw, wat jij gedaan hebt is een moeder echt onwaardig!", fulmineerde de rechter. "Elke moeder doet alles om haar kinderen van drugs weg te houden, maar jij betrekt ze er net bij!" L. werd immers al in 1995 veroordeeld wegens drugsbezit, en haar zonen zagen de afgelopen jaren hoe hun moeder thuis gebruikte. Toch konden de twee jongemannen de rechter overtuigen van hun goeie bedoelingen. "We willen er echt vanaf geraken, maar hebben hulp nodig", zeiden ze. "Jullie zijn eigenlijk de schurken die andere kapot maken. Eigenlijk verdienen jullie geen kansen, maar we zullen zien." Daarop werd het voltallige gezin opgenomen in de drugsbehandelingskamer van de rechtbank: een unicum. Op 26 april moeten ze terugkeren om hun vorderingen te tonen.