Rechter over dealers die 448.000 euro omzet zouden gedraaid hebben: “Dit is geen kleine winkel, maar eerder een grootwarenhuis” Siebe De Voogt

18 februari 2019

14u33 0 Oostende Twee Algerijnen staan in de Brugse rechtbank terecht voor de verkoop van 8 kilogram cocaïne en 4,8 kilogram cannabis in Oostende. Samen met twee koeriers riskeren ze effectieve celstraffen.

“Dit is geen kleine winkel, maar eerder een grootwarenhuis.” De Brugse strafrechter gaf de twee Algerijnse dealers maandagmorgen een veeg uit de pan. De twee mannen zouden samen met de hulp van twee koeriers in anderhalf jaar tijd 448.000 euro omzet gedraaid hebben met de verkoop van 8 kilogram cocaïne en 4,8 kilogram cannabis. Het onderzoek ging van start toen de politie begin vorig jaar lucht kreeg van het handeltje van taxichauffeur Benny D. uit Zandvoorde. Uit het telefonieonderzoek bleek dat de man koerier was voor Mohamed K. en Hamza R. “Bij een huiszoeking in hun appartement op de Zeedijk in Oostende troffen we cannabis en cocaïne aan en een som geld”, sprak de procureur.

Samen met ook nog een tweede koerier zouden de Algerijnen tussen 1 januari 2017 en 2 mei vorig jaar druggebruikers in Oostende en omstreken bevoorraad hebben. Het openbaar ministerie vorderde voor het viertal effectieve celstraffen. De mannen zelf vragen celstraffen met uitstel. “Mijn cliënt huurde het appartement van zijn landgenoot”, pleitte de advocaat van Mohamed K. “Hij verbleef voordien in een kraakpand, maar kreeg onderdak op voorwaarde dat hij cannabis zou verkopen.”

De raadsman van de Zandvoordse taxichauffeur ontkende dat zijn cliënt de drugs rondbracht met zijn taxi. “Hij vervoerde af en toe enkele van zijn drugscontacten, maar dat zijn ook maar mensen die vaak een taxi nemen voor korte verplaatsingen”, aldus meester Joris Van Maele. Uitspraak op 18 maart.