Rechter haalt uit naar onverbeterlijke drugsdealer: “Je twee broers zijn overleden aan een overdosis. Doet je dat niets?” BBO

22 januari 2019

20u37 0 Oostende Een 25-jarige man uit Oostende riskeert 2 jaar cel omdat hij opnieuw met drugshandel in aanraking kwam. “De enige oplossing is u lang opsluiten. Het gerecht moeten ervoor zorgen dat u niet hetzelfde lot overkomt zoals uw twee broers”, opende de procureur afgelopen maandag het proces.

Voor zijn jeugdige leeftijd dealde beklaagde Q.V. al een aardig gerechtelijk palmares bij elkaar. Tijdens zijn minderjarigheid verscheen hij al twee keer voor de jeugdrechter. Sinds zijn meerderjarigheid kreeg hij al een effectieve gevangenisstraf en ook een gevangenisstraf met uitstel onder voorwaarden. “Maar die voorwaarden zijn geschonden gezien hij opnieuw met drugshandel en -gebruik bezig is. In een ander onderzoek dook zijn naam op, waarna uit telefoontaps bleek dat hij verschillende keren heen- en weer is gereden naar een berucht drugspand in Rotterdam. Hij had zelfs een sleutel van dat pand, iets wat enkel voorbehouden is aan geprivilegieerden”, poneerde het openbaar ministerie.

Bij de man thuis werden ook gebruikershoeveelheden van cocaïne, cannabis en XTC gevonden. De advocaat vroeg aan de rechter toch een laatste kans. “Want wat moet er van deze jongeman komen in de gevangenis, de universiteit van de criminaliteit? Sinds zijn laatste arrestatie heeft hij echt gebroken met het verleden. Hij heeft vast werk, woont samen met zijn vriendin en neemt de zorg voor zijn hulpbehoevende ouders op zich. Hij is net op de goede weg. Wat als hij binnen twee jaar vrij komt?”, pleitte de advocaat van de beklaagde. De raadsman vroeg een werkstraf of een gevangenisstraf met uitstel onder strenge voorwaarden.

De rechter werd zichtbaar boos na dat pleidooi. “De inkt van mijn vorig vonnis was nog niet droog en je was opnieuw bezig met dealen. Je goede bedoelingen van de vorige keer waren gewoonweg leugens. Waarom zou ik je nu wel geloven? Wat er bij mij bovendien niet in gaat, is dat je twee broers aan een overdosis zijn overleden. Doet je dat niets? Zet je dat niet aan tot denken? Wens je anderen hetzelfde toe door hen te bevoorraden van drugs?”, aldus de stevige uitbrander van rechter. De beklaagde was overdonderd en had geen pasklaar antwoord. Vonnis op 18 februari.