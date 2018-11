Rechter die senioren belazerde, krijgt geen bijkomend onderzoek 28 november 2018

In de zaak rond de Oostendse vrederechter Guido De Palmenaer heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vandaag een beslissing gemaakt. De Palmenaer had bijkomend onderzoek gevraagd, maar de KI weigerde dat. De magistraat wordt ervan beschuldigd dat hij senioren jarenlang grote geldbedragen of dure goederen aftroggelde. Het proces rond passieve omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal en belangenneming mondde echter al snel uit in een procedureslag. Op het einde van het gerechtelijk onderzoek had een filterprocedure moeten gebeuren om te zien of er niets onwettigs was gebeurd tijdens het onderzoek, maar die werd niet uitgevoerd. Daardoor moest de zaak naar de KI, waar een bijkomend onderzoek gevraagd werd. Dat werd nu geweigerd. (DJG)