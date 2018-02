Rechtdoor op rotonde 12 februari 2018

02u37 0

Op het Leopold I Plein in Oostende is een 43-jarige man vrijdagnacht, even na middernacht, met zijn auto rechtdoor gereden op de rotonde. De wagen liep daarbij ernstige schade op en moest getakeld worden. De veertiger werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij legde daar een negatieve ademtest af. (JHM)