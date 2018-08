Recht door Zee kiest lijsttrekker via... loting 21 augustus 2018

02u45 0 Oostende De burgerlijst Recht door Zee zal de plaatsen op de lijst laten afhangen van een loting op maandag 27 augustus.

Georges Casteur en Marc Casier zijn de initiatiefnemers en boegbeelden van de lijst, maar de kans bestaat dus dat geen van beide op nummer 1 zal staan. "De loting gebeurt in aanwezigheid van de pers om volledige transparantie te garanderen. We hebben momenteel zestien kandidaten. Niet iedereen wil echter in de kijker lopen en we hebben daarom als het ware een A-ploeg met mensen die bovenaan de lijst komen en een B-ploeg met mensen die liever achteraan staan. Per groep zullen we een aparte loting organiseren", licht Georges Casteur toe. De lijst hoopt nog tot twintig kandidaten te komen. "Als er zich nog kandidaten aanmelden tegen midden september, wanneer we de lijst definitief moeten indienen, dan komen zij achteraan de lijst." Recht door Zee stuurde ondertussen al een brief naar de verschillende partijen om te polsen naar hun standpunten inzake inspraak. Zelf ijvert Recht door Zee voor een directe democratie met een volledige en permanente transparantie. (LBB)