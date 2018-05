Razende zeventiger maakt architect zwart tot in de rechtbank 09 mei 2018

02u30 0 Oostende Een 71-jarige Oostendenaar riskeert een celstraf na laster en eerroof jegens de gerenommeerde Oostendse stadsarchitect W.I. De man maakte de architect zwart bij tal van instanties. In de rechtbank werden vier agenten opgeroepen omdat de zeventiger maar bleef doorrazen.

De man schreef brieven naar de stad Oostende, de gemeente Bredene, het parket, de kerkfabriek en de Orde van Architecten. "Die man heeft niet eens een diploma en hij gebruikt een valse naam! Hij heeft mij eens een brief geschreven ondertekend enkel met W. Dat is niet eens een naam! En hij geeft zich uit voor een burgerlijk ingenieur met dezelfde naam,een schande!", bleef Marc D. ook gisteren in de rechtbank foeteren. De zwartmakerij begon na een financieel dispuut. "Nadat de architect aan de renovatie van een pand had gewerkt, weigerde D. de factuur te betalen. Dat deed hij uiteindelijk toch na tussenkomst van de rechter. Maar hij zon op wraak", sprak de procureur, die een krachtig signaal eiste. Marc D. bleef zwaar uithalen en begaf zich op erg glad ijs. "Zelfs in de dagvaarding wordt een andere naam gebruikt. Hebt u dat gedaan rechter? Dat is machtsmisbruik!" Er werden vier agenten opgeroepen om een oogje in het zeil te houden. "U moet nu stoppen, want wat u zegt, kan een misdrijf zijn", zei de rechter streng. "En u bent bovendien fout: uw insinuaties aan het adres van die man zijn gewoon niet juist." D. zei ook nog dat hij fier is op de verstuurde brieven.





Architect W.I. daagde zelf niet op. De man, die een uitstekende reputatie geniet, vraagt 500 euro morele schadevergoeding. Vonnis op 12 juni. (JHM)