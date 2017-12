Razende wind spelbreker bij KVO - Genk 02u42 0 Oostende De competitiematch tussen KV Oostende en Racing Genk werd afgelast. Omstreeks 17.40 uur, twintig minuten voor de aftrap, werd een stuk van het dak van de C-tribune afgerukt. Niemand raakte gewond. Er waren op dat moment nauwelijks een goeie honderd supporters aanwezig.

Stukken van het dak belandden in de Van Tyghemlaan, die door de politie deels werd afgezet. Ook het dak van de hoofdtribune liep schade op. De wedstrijd zou in een zo goed als uitverkochte Versluys Arena gespeeld worden, met net geen 8.000 fans. De Oostendenaars dropen af, net als de 620 Genkse voetbalsupporters. "Iedereen, zowel bij KVO als bij Genk, was eenduidig akkoord om niet te spelen. We wilden niet dat er gewonden zouden vallen", aldus algemeen directeur Patrick Orlans. Gisteravond werd al druk gezocht naar een dakwerker, die zo snel mogelijk de schade kan herstellen. "En dat is niet evident, gezien het bouwverlof is", klonk het nog. Het huidige dak is zo'n tien jaar oud. KV Oostende werkt een regeling uit voor wie een ticket heeft gekocht. Vandaag communiceert de club daarover. (TVA)