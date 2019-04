Rapper ‘Kleine X Sanders’ lanceert eerste soloplaat: “Ik laat rijpere versie van mezelf horen” Timmy Van Assche

18 april 2019

12u41 2 Oostende ‘Danke’, zo heet de allereerste soloplaat van rapper Kleine X Sanders die volgende maand op de markt komt. “De songs variëren van serieuze thema’s tot grappige meezingers. Er is heel wat tijd gestoken in het schrijven van de teksten, en dat hóór je ook."

Dylan Sanders (23) begon in 2012 met zijn project Kleine Sanders: luchtige hiphop met een zware Oostendse en West-Vlaamse tongval. De muzikant kende meteen veel bijval bij de jonge muziekliefhebbers uit onze provincie, wat resulteerde in een succesvolle passage in Belgium’s Got Talent op VTM en veel optredens in West-Vlaanderen. Zo mocht Kleine Sanders ook optreden op de Heizel, tijdens de bekerfinale van KVO Oostende in 2017. Ook de clip van de single ‘Ostende’, waarin bijvoorbeeld politicus Johan Vande Lanotte en acteur Sam Lowyck meespelen, was een internethit. Aanvankelijk was Kleine Sanders een samenwerking tussen Dylan en Gauthier ‘Skumic’ Deleersnijder. Aan die samenwerking kwam vorig jaar een eind, ondanks de gesmaakte albums ‘Egotrippers’ (2015) en ‘Ostende’ (2017). In december zwaaiden Sanders en Skumic hun fans samen uit tijdens het voorprogramma van ‘t Hof van Commerce.

Rijp

Na even stil te zitten is Dylan nu solo terug. ‘Danke’, dat in de loop van mei wordt uitgebracht, wordt zijn eerste release. “Ik laat de rijpere versie van mezelf horen”, vertelt de rapper. “Op het album staan zestien songs: serieuze nummers, maar ook grappige meezingers. De titeltrack van het album is letterlijk een bedanking voor iedereen die me al jaren steunt. Als er niemand naar je muziek luistert of je steunt, voor wie doe je het dan nog? Verder schreef ik ook nummers over religie en de slechte kant van mezelf. En ik heb ook een Spaanstalig nummer opgenomen, eerder een amusant carnavalslied. Om maar te zeggen: bepaalde songs geven je een krop in de keel, andere laten je dan weer met de handen in de lucht zwaaien. Hoe dan ook heb ik heel wat tijd gestopt in het schrijven van de nummers. En dat hoor je dan ook.” Sanders ging een samenwerking aan met rapper Primeur en zangeres Pauline. Het album werd geproducet door Point.blank, bekend van zijn dubstep, maar al langer een goeie vriend van Sanders. Het album wordt zowel op cd als digitaal uitgebracht. Bij een nieuw album horen ook nieuwe optredens en de kalender raakt stilaan verder gevuld. Zo staat hij zondag op het podium van festival Den Couter in Poperinge. Meer info vind je op de Facebookpagina van Kleine X Sanders