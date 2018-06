Raoul Servais krijgt vaste expo in Mu.Zee 90-JARIGE GROOTMEESTER VAN DE ANIMATIEFILM IN ZIJN NOPJES LEEN BELPAEME

30 juni 2018

02u43 1 Oostende Mu.ZEE opent morgen een nieuwe museumvleugel rond Raoul Servais. De grootmeester van de animatiefilm, intussen 90, kwam gisteren al een kijkje nemen en was bijzonder onder de indruk. "De meeste kunstenaars krijgen pas een vleugel als ze dood zijn. Ik ben heel tevreden dat ik dit nog mag meemaken."

Raoul Servais is een van de meest innovatieve Belgische filmmakers van de twintigste eeuw. Hij heeft een rijk oeuvre van 20 animatiefilms opgebouwd, waaronder één langspeelfilm, Taxandria. Hij heeft ook al meer dan 50 prijzen op zijn palmares. In 1963 richtte Servais een animatieschool op aan het KASK in Gent, de eerste in Europa. Tot op vandaag is hij een inspiratiebron voor animatiefilmmakers wereldwijd.





Thema's

Vanaf morgen kan je in Mu.ZEE terecht om het werk van Servais beter te leren kennen. Er worden films getoond in een speciaal opgebouwde cinema en er komt ook heel wat grafisch werk van de grootmeester aan bod. Doorheen de tentoonstelling leer je hoe zijn animatiefilms gemaakt werden. "We hebben een verhaal opgebouwd rond de films zelf. We gaan aan de slag rond de thema's die in zijn films vaak terugkomen, zoals poëzie, sagen en legenden en onderdrukking. Raoul Servais heeft ook veel vrije tekeningen gemaakt en die wilden we zeker ook tonen", licht Mieke Mels van Mu.ZEE toe.





Prachtig cadeau

Raoul Servais schonk speciaal voor de expo enkele werken aan het museum, maar was zelf niet betrokken bij de opbouw. "Ik ben wel heel blij met het resultaat. De mooie presentatie is te danken aan de artistieke bekwaamheid van Mu.Zee. De expo is heel compleet, met zowel mijn grafisch als plastisch verleden. De tentoonstelling is een prachtig cadeau. De meeste kunstenaars krijgen pas een vleugel als ze overleden zijn. Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken."





Op zijn 90ste is Servais nog altijd druk in de weer, gezegende leeftijd of niet. "Ik kan niet stoppen. Ik ben nog een film aan het voorbereiden. Ik hoop dat die volgend jaar gerealiseerd kan worden. De film speelt zich af in WOI en gaat over een Franse soldaat en een vriendschap die ontstaat. Ik zou ongelukkig zijn als ik zou stoppen", zegt de cineast.





Ook Filmfestival Oostende zal aandacht schenken aan kunstenaar Raoul Servais, niet alleen aan zijn oeuvre, maar vooral aan de man zelf. De documentaire 'Servais' gaat op 15 september in wereldpremière tijdens het Filmfestival. Documentairemaker Rudy Pinceel volgde de pionier van de Belgische animatiefilm drie jaar lang in zijn dagelijkse leven.