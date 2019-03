Raoul Servais heel even terug in ‘zijn’ atheneum



Timmy Van Assche

23 maart 2019

09u51 0 Oostende De wereldwijd geroemde filmmaker Raoul Servais bracht een bezoek aan zijn oude school, het Koninklijk Atheneum Centrum. Hij werd vergezeld door een filmploeg van het Waalse RTBf-cultuurprogramma ‘Tout le Baz’Art’.

Tijdens de oorlogsjaren zat Servais op de schoolbanken in het Atheneum. “Het was de eerste keer in al die jaren dat hij hier terugkeerde”, vertelt directeur Berlinda Willaert. Servais haalde herinneringen op aan zijn schooltijd terwijl enkele leerlingen, die zijn werk hadden bestudeerd, uit eerste hand antwoord kregen op hun vragen. Daarenboven kregen ze nog enkele levenslessen van de kranige 90-jarige filmpionier.