Raoul Servais ereburger op 90ste verjaardag... en u viert mee 28 maart 2018

02u40 3 Oostende Raoul Servais krijgt van de stad de titel van ereburger, op aanvraag van Filmfestival Oostende en Filmclub 62. Op zijn 90ste verjaardag is er een groot feest voor alle Oostendenaars.

Servais maakte zo'n 15-tal films die samen meer dan 50 festivalonderscheidingen behaalden en wordt gezien als de pionier in de animatiefilms. De titel van ereburger is officieel op 1 mei, niet toevallig de 90ste verjaardag van de cineast. De verjaardag zal gevierd worden met een reuzegrote taart, waar alle Oostendenaars een stuk van kunnen proeven. Er worden ook tal van activiteiten gepland. In de Nieuwe Gaanderijen is gisteren al een expo gestart met 'stills' uit de meest begeerde films van Raoul Servais. Er zijn onder meer fragmenten te zien uit Chromophobia, Harpya en Taxandria, die over onderdrukking gaan. Dat thema komt vaak terug in de werken van Servais. "Dat komt door mijn ervaring in de oorlog en de bezetting van de Duitsers", vertelde de filmmaker gisteren bij de start van de expo, waarop ook zanger Arno en regisseur Dominique Deruddere aanwezig waren. Ook Mu.ZEE pakt uit met een permanente tentoonstelling rond het oeuvre van Raoul Servais, met ontwerpen, originele tekeningen, cello's die voor de opnames werden gebruikt, decorelementen en filmfragmenten. Deze tentoonstelling zal op 1 juli haar deuren openen. (LBB)