Ramkraker in beroep mogelijk genekt door gouden ketting Jeffrey Dujardin

06 februari 2019

09u47 0 Oostende In het Gentse hof van beroep kwam een hoofdinspecteur van de politie getuigen in een zaak rond een Roemeense dievenbende. De bende was verantwoordelijk voor zeven brutale ramkraken in kleding- en elektronicawinkels. Een van de leden, Gabriël P. (36), ging in beroep tegen een celstraf van vijf jaar.

P. werd herkenbaar gefilmd bij een inbraak in Dreamland Oostende. In januari 2015 werd hij geklist bij een verkeerscontrole in Schaarbeek. Volgens de procureur was de man in de dagen voor de ramkraken telkens op verkenning in de winkels. Een hoofdinspecteur kwam hierover getuigen, met de camerabeelden erbij.

Zijn advocaat Thomas Gillis betwistte echter dat hij op die beelden stond, de beklaagde onderbrak continu de getuigenis van de hoofdinspecteur. “Ik ben dan niet”, bleef hij herhalen. Wat hij echter over het hoofd had gezien, was dat hij dezelfde gouden ketting aanhad als op de beelden. Daarvoor had hij een verklaring, “Het is een populaire ketting in Roemenië.” Toen bij andere beelden ook bleek dat hij ook kon herkend worden aan een riem, had hij geen antwoord klaar.

De verdediging krijgt de kans om hun bevindingen op papier te zetten, de zaak wordt verder behandeld op 14 mei.