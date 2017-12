Radio Vissertje na 50 jaar voorgoed uit ether 02u43 0 Archieffoto LBB Roger Schreurs en Pascal Brys in de radiostudio. Oostende Radio 't Vissertje kreeg geen nieuwe vergunning voor een frequentie en is voorgoed uit de ether verdwenen.

Vanaf 1 januari 2018 mogen lokale radio's uitzenden op pakketten van één, twee of drie frequenties. Zo'n pakket aanvragen kon tot halverwege juni. Bij radio 't Vissertje wisten ze niets van die deadline en ze dienden dan ook geen aanvraag in. De zender kreeg vervolgens geen nieuwe vergunning om haar werking op 105 fm voort te zetten. Nu zijn de uitzendingen gestopt. Stuwende kracht Roger 'Roy' Schreurs is er het hart van in.





"In juni kregen we enkel en alleen een brief van de Vlaamse overheid dat de vergunning eind 2017 ging vervallen. We moesten dus een nieuwe vergunning aanvragen, maar wisten niet hoe of wanneer. Daarna kregen we nog een brief waarin stond dat we 30 dagen de tijd hadden om een dossier in te dienen. Ik heb verschillende keren gebeld naar het kabinet van de minister van cultuur, maar zonder resultaat." Roger stelde alsnog een dossier samen om het belang van de radio de onderstrepen, maar zonder resultaat.





"Veel mensen zijn 'hun' radio kwijt. We speelden muziek voor iedereen en een van onze hoogtepunten was de mis op zondag. Onze telefoon wordt intussen overspoeld met reacties van trieste luisteraars." 't Vissertje zond steevast uit vanuit de woning van Roger in de Landbouwerstraat.





"Ach, ik ben nu 73 jaar. Na het overlijden van mijn vrouw was de radio het enige wat ik nog had. We begonnen ermee zo'n vijftig jaar terug, als piratenzender. In 1982 kregen we een officiële licentie en zijn al die tijd blijven uitzenden op 105 fm. Een internetradio opstarten dat zie ik echt niet zitten."





De radio kende ook enkele populaire programma's, zoals 'Klaps van de koaje' en ook Johan Verstreken was er nog actief. (TVA)