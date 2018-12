Raam van wagen ingeslagen JHM

22 december 2018

16u09 0

In de Gelijkheidstraat in Oostende werd zaterdagvoormiddag een inbraakpoging vastgesteld in een wagen. De politie stelde vast dat de rechter achterruit van een geparkeerde auto werd ingeslagen door onbekenden. Hoe ze dat deden is niet duidelijk. De auto werd gecontroleerd door de politie maar er werd niets gestolen. Er werd een PV opgesteld.