16 maart 2018

In de Northlaan in Oostende trof de politie donderdag rond 15.20 uur een Lamborghini aan met ingeslagen raam. Wat er gestolen werd uit de auto, is niet duidelijk. De 49-jarige eigenaar uit Bredene werd gecontacteerd, maar kon niet onmiddellijk ter plaatse komen. De politie liet het voertuig takelen uit voorzorg.