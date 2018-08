Raam eruit en naar binnen: inbreker aan de haal met 250 euro uit restaurant Ocean 13 augustus 2018

Een inbreker is vrijdagnacht aan de haal gegaan met 250 euro uit de kassa van restaurant Ocean in Oostende. De bewakingscamera's filmden alles. "Hij moet geweten hebben waar het geld lag", denkt zaakvoerder Leo Declerck .

Leo Declerck is samen met zijn broer al 31 jaar zaakvoerder van restaurant Ocean op de Albert I-promenade in Oostende. Vrijdagnacht rond 1 uur kregen de broers een melding van hun alarmsysteem. "We hebben meteen de camerabeelden bekeken, maar zagen niets vreemds", vertelt Leo. "Zaterdagochtend ontdekten we echter dat er een ruitje aan de achterzijde verdwenen was." Toen ze nog eens de camerabeelden bekeken, bleek dat er wel degelijk een inbreker aan het werk was. De man was via de IJzerstraat te voet naar de achterzijde van het restaurant gewandeld. Hij haalde het raam uit de scharnieren en kon zo de zaak binnen. "Hij liep vrijwel meteen naar de eetzaal waar de kassa stond, en haalde het kleingeld eruit", zegt Leo. "Gelukkig laten we nooit briefjes achter, dus kon hij maar 250 euro meegraaien. In een mum van tijd was de inbreker weer buiten. Die man wist precies waar de kassa stond, dus heeft iemand hem wellicht op de hoogte gebracht. Dat kan gewoon niet anders."





Vreemde pas

Op de camerabeelden is de inbreker duidelijk te zien. "Ik herken hem zelf niet, maar de politie ging hem sowieso door haar database halen. De man liep op een vreemde manier en droeg ook een opvallende jas. Hopelijk levert dat snel een spoor op." (SDVO)