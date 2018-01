Raadkamer beveelt internering van man die broer neerstak 24 januari 2018

Een 33-jarige Oostendenaar wordt geïnterneerd voor een poging tot doodslag op z'n eigen broer. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Op zondagnamiddag 27 augustus liep een discussie tussen D.H. en J.H. danig uit de hand in het appartement van één van hen langs de Thomas Van Loostraat in de Vuurtorenwijk in Oostende. D. had naar eigen zeggen uit schrik voor z'n jongere broer een keukenmes meegenomen en stak hem daarmee in de hals.





Het 26-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar werd snel weer de oude. Volgens het verslag van de gerechtspsychiater was zijn broer op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar, waardoor een internering zich opdrong. De verdediging verzette zich daar niet tegen. (SDVO)