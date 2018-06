Q-Beach House opent deuren met Natalia 29 juni 2018

02u30 7 Oostende De Qmusic-dj's openen morgen officieel de deuren van het Q-Beach House. Het is al de elfde keer dat het Q-Beach House de deuren opent. Dit jaar doen ze dat met Natalia en een wedstrijdje op een obstakelparcours op het strand.

Natalia zorgt op het podium voor de muzikale noot met een live optreden. Het Q-Beach House zal opnieuw werken met een Lifeguard Tower, waar er op de eerste verdieping een radiostudio staat met uitzicht op de zee en op het terras waar de Qmusic-dj's een hele dag live uitzenden van 10 tot 22 uur. De inkleding is dit jaar zoals het een echte surfclub betaamt. Surfing is dan ook meteen het centrale thema van dit jaar. Ook de menukaart wordt hierop aangepast met de 'California Wrap' en 'Texas Hot Dogs'. Op de benedenverdieping van de Tower komt er een soort van 'Wipeout' waarop jong en oud zich kan komen uitleven. Het idee is dat mensen zo lang mogelijk moeten balanceren op een surfplank. Op het einde van de zomer is er dan één gelukkige die het het langst heeft kunnen uithouden op de Q-wipeout. Er worden ook in totaal vier 'Sunset Concerten' gepland en er zal heel wat live muziek zijn. Elke vrijdag wordt Thank God it's Friday (#TGIF) op poten gezet. Qmusic viert immers elke vrijdag de start van het weekend met een loungy dj-set vanop het terras. Vorig jaar waren er 250.000 bezoekers voor het Beach House. (LBB)