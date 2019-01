PVDA voert actie bij installatievergadering gemeenteraad Leen Belpaeme

02 januari 2019

PVDA werd niet verkozen in Oostende, maar gebruikte de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur al om te tonen dat ze zich daardoor niet laten tegenhouden om aan politiek te doen. Naar aanleiding van de installatievergadering woensdag voerde de partij daarom actie. PVDA vroeg via de vreedzame manifestatie aan de zetelende politici naar meer verduidelijking en transparantie bij het bestuursakkoord ‘Allemaal Oostendenaar’. “Wij willen de Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden herinneren aan hun vele verkiezingsbeloftes. Aan de hand van borden met sterke en pittige boodschappen willen we de politici aanmanen de noden van de Oostenaren op de agenda te plaatsen en deze ook daadwerkelijk aan te pakken. We vragen hen om de thema’s armoede, wonen, tewerkstelling, jeugd en mobiliteit hoog in het vaandel te dragen”, laat Sonia Ten Hartog weten. Ook Johan Bultiauw, de luis in de pels van Groen, stond bij de ingang om zijn ongenoegen te uiten met een bordje “Eerlijk duurt t langst”