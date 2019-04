Push Skateboard Academy strikt street artist Jaune voor exclusieve skateboards: “Met opbrengst skatepark in Gambia financieren” Timmy Van Assche

12 april 2019

12u25 0 Oostende De Oostendse skateacademie Push stunt met de verkoop van een gelimiteerd aantal skateboards. Niemand minder dan de bekende street artist Jaune gaf de ‘decks’ mee vorm, met zijn bekende vuilnismannen die overal op Oostendse gevels pronken. De samenwerking kwam tot stand via The Crystal Ship. “Met een deel van de opbrengst willen we de bouw van een skatepark in Gambia ondersteunen”, vertelt Levi Vermote van Push.

Push Skateboard Academy werd eind 2016 opgericht door enkele ervaren skaters. Het doel: jongeren laten kennismaken met de sport en talentvolle skaters technisch, fysiek en mentaal ondersteunen. Het project kende al van bij de start een hoge vlucht, de skatekampen die het organiseert zitten steevast stampvol. Maar nu weet Push te stunten met een heel ander project. De organisatie gooit een uniek skateboard op de markt, waarvan stencilkunstenaar Jaune het design verzorgde. Daarop pronken achttien van de gekende vuilnismannen, eentje haalt een truc uit op een skateboard. Op de bovenkant van de plank staat het logo van Push en The Crystal Ship. “De naam van de skateplank: ‘Grinding the decrease’. Het is zowel een skateboard als kunstwerk”, vertellen Levi Vermote en Tibault De Putter van Push. “Je kan er dus een laagje griptape op leggen, maar ook aan de muur hangen. Leuk detail: het board werd gezeefdrukt door Niek Devos, die in Lichtervelde zijn eigen atelier opende. De oplage van het aantal skateboards is beperkt tot vijftig stuks. Een exemplaar kost 125 euro en je krijgt er een setje bij om het skateboard aan de muur te hangen. Je koopt niet alleen een zeer stevig en kwalitatief skateboard/kunstwerk, maar je steunt er ook het goede doel mee. 25 procent van de opbrengst gaat naar de bouw van een skatepark in Banjul, de hoofdstad van Gambia waarmee Oostende een stedenband onderhoudt.”

“Samenwerking die klopt”

De release van het skateboard is niet toevallig op de vooravond van de officiële start van The Crystal Ship, zaterdag. Curator Björn Van Poucke bracht Push en Jaune met elkaar in contact. “Deze samenwerking klopt gewoon heel goed”, zegt Van Poucke. “The Crystal Ship is weliswaar een internationaal verhaal, maar verankerd in Oostende. De link met Push als lokale organisatie is dan ook duidelijk. Wij waren ook overtuigd door het goede doel dat ze willen steunen.” Ook voor Jaune zelf is de samenwerking een primeur. “De cultuur van street art en skateboarden vallen in zekere zin met elkaar samen. Skaters en kunstenaars nemen voorts elk op hun eigen wijze risico’s: zijn met stunts en trucs, wij met het maken van kunst. Ik ben ontzettend blij om hier te mogen aan meewerken - ook al heb ik zelf noot geskatet”, knipoogt Jaune. “Maar Oostende is mijn tweede thuis geworden. Mijn naam wordt hier herkend en dat apprecieer ik enorm. Al van bij de eerste editie van The Crystal Ship, drie jaar geleden, kreeg ik zowat veertig adressen toegestopt waar ik mijn intussen bekende vuilnismannen op de gevel mocht tekenen.” Wie een gelimiteerd en exclusief skateboard wil kopen, kan tot en met zondag 21 april tussen 14 en 18 uur terecht in galerij Expo 18 in de IJzerstraat 18. Je kan ook contact opnemen met Push Skateboard Academy via Facebook of meer info verkrijgen via The Crystal Ship en haar webshop. Ook verkrijgbaar in de galerij: beperkte zeefdrukken van de kunstenaars van The Crystal Ship.