Publiek smult van topprestaties op skeelerpiste tijdens EK 20 augustus 2018

02u34 0 Oostende Toppers uit heel Europa verzamelen momenteel op de skeelerpiste in Zandvoorde voor het Europees kampioenschap.

De Belgische skeeleraars haalden al heel wat medailles binnen, wat ook prachtig nieuws is voor gastheer Zwaantjes Roller Club Zandvoorde. Voor lokale toppers onder wie Sandrine Tas en Stien Vanhoutte is het al helemaal mooi meegenomen om voor eigen publiek medailles binnen te rijven.





Zwaantjes Roller Club Zandvoorde heeft een lange traditie om belangrijke wedstrijden, zoals het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap, naar Oostende te halen.





Dat is niet enkel belangrijk voor de uitstraling van de minder bekende sport, maar ook de ideale manier voor toeschouwers om de spectaculaire wedstrijden van dichtbij eens te volgen. Op dinsdag en woensdag zijn er nog wedstrijden op de weg, en op donderdag ook nog drie marathons in het centrum van Oostende. Het parcours loopt langs de Alfons Pieterslaan, de Leopold II-Laan, de Karel Janssenslaan en Rogierlaan. (LBB)