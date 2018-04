Proviron start project met zonnespiegels 06 april 2018

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) 819.000 euro investeringssteun goedgekeurd voor een project van zonnespiegels. De groene warmtetechnologie is nog nooit eerder in ons land toegepast. Het bedrijf Azteq zal drie proefinstallaties opstellen in Oostende, Genk en Antwerpen. In Oostende wordt een proefproject opgezet bij chemiebedrijf Proviron. "Voor hun chemische processen hebben zij een constante nood aan thermische olie van 260°. Vandaag wordt die verwarmd met een gasinstallatie. In de toekomst zal dat gebeuren door een zonnespiegel. Een zonnespiegel is licht gebogen, zo wordt het zonlicht geconcentreerd naar een punt. Daar loopt een buis door met thermische olie die opgewarmd wordt. Waar we vandaag fossiele brandstof nodig hebben voor industriële processen, zal in de toekomst hernieuwbare energie kunnen worden gebruikt. Onze Oostendse bedrijven worden na de aanleg van een warmtenet en nu met de installatie van zonnespiegels dus echte voortrekkers op het vlak van groene warmte", vertelt minister Tommelein. (LBB)