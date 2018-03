Provinciedomein Raversyde heropent 17 maart 2018

Het provinciedomein Raversyde in Oostende heropent zijn deuren na de jaarlijkse winterstop. Gedurende het volledige weekend is het provinciedomein gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen een bezoek brengen aan 'Atlantikwall', 'ANNO 1465' en het Natuurpark. In 'ANNO 1465' zullen acteurs de middeleeuwse huisjes opnieuw 'bewonen'.Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, is telkens open van 10.30 tot 18 uur. (LBB)