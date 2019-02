Provincie zoekt WO II-verzamelaars voor tentoonstelling in provinciedomein Raversyde



19u21 0 Oostende De provincie West-Vlaanderen is op zoek naar verzamelaars van voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze wil twaalf verzamelaars laten fotograferen tussen hun collectie.

De foto’s zullen vanaf zondag 9 juni tentoongesteld worden tijdens de expo “‘44-’19. Van bevrijding tot verzameling” in het Natuurpark in provinciedomein Raversyde in Oostende. “Geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 8 maart inschrijven via de website www.west-vlaanderen.be/verzamelaars-wo2", laat de provincie weten.

De expo zelf

Op zondag 9 juni dus opent de tentoonstelling ‘’44-’19. Van bevrijding tot verzameling’ in het provinciedomein. Op de Atlantikwall zal de WOII-collectie van de overleden verzamelaar André Hast centraal staan. In het Natuurpark komt een fototentoonstelling met historische foto’s van achtergelaten WO II-objecten. De foto’s van de WO II-verzamelaars zullen tussen deze historische foto’s tentoongesteld worden.