Promenade verbindt strand met park 21 maart 2018

02u34 0 Oostende Het stuk van de Koninginnelaan tussen de Kaïrostraat en de Stijn Streuvelslaan is na een jaar terug open en kreeg een heuse facelift. Net zoals de rest van de laan werd een brede fietsers- en voetgangerspromenade aangelegd die het strand met het Maria-Hendrikapark verbindt.

De rijweg werd verplaatst en er werden dwarsparkeerplaatsen voorzien. Op die manier werd het aantal parkeerplaatsen verhoogd. Ondertussen werden de vrouwenbeelden die op de middenberm stonden opgepoetst en netjes teruggeplaatst. De beelden van Jules Lagae waren oorspronkelijk voor het vooroorlogse postgebouw. Er waren er in totaal acht, maar slechts vier beelden overleefden de Tweede Wereldoorlog. Ze staan al sinds 1981 in de Koninginnelaan. Er zijn ook 66 nieuwe bomen aangeplant. De bomen die er stonden waren aangetast. "Om ervoor te zorgen dat de bomen in de toekomst beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, planten we een divers bomenassortiment aan. Dat biedt ook ecologische voordelen", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). De bomen werden geschonken door drie Oostendse Rotaryclubs voor een budget van 7.500 euro. (LBB)