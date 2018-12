Programma Chambres d'O bekend Leen Belpaeme

06 december 2018

Het programma van de vijfde editie van het Oostendse huiskamerfestival Chambres d’O, dit jaar op 26 en 27 januari, is gekend. In de donkere winterperiode slaan de Oostendse culturele actoren opnieuw de handen in elkaar en zetten ze samen het huiskamerfestival Chambres d’O op poten. De sociaal-artistieke organisatie kleinVerhaal stapt dit jaar voor het eerst mee aan boord met cultuurcentrum De Grote Post, kunstencentrum KAAP, kunstmuseum Mu.ZEE en Theater Aan Zee. Chambres d’O presenteert op twee dagen 40 verschillende projecten, gaande van dans tot comedy, theater, muziek en circus, in 36 intieme huiskamers van Oostendenaren. Opvallend voor deze editie zijn de talloze artiesten die verschillende kunstdisciplines met elkaar verbinden, maar ook veel artiesten die een nieuwe weg inslaan, debuteren of solo het podium bestijgen. Het meetingpoint verhuist deze editie naar de Kunstencampus aan Zee in het centrum van de stad. Het publiek kan er tijdens Chambres d’O terecht voor info en tickets, maar evengoed voor een expo, film, een Bal Populaire op zaterdag of een kinderprogramma op zondag. Het volledige programma van Chambres d’O is terug te vinden op www.chambresdohuiskamerfestival.be. Tickets zijn vanaf vrijdag 7 december te verkrijgen; online en bij het UiTloket en Toerisme Oostende.