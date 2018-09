Profvoetballer Zinho Gano scheurt langs lagere school: boete van 200 euro 05 september 2018

Profvoetballer Zinho Gano is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 200 euro omdat hij met zijn auto met een onaangepaste snelheid en aan de verkeerde kant van een vluchtheuvel voorbij een lagere school reed. De voetballer, tegenwoordig actief bij KRC Genk, werd op 8 september vorig jaar betrapt op hardrijden. Hij stond toen nog op de loonlijst van KV Oostende. Het was een agent die Gano met hoge snelheid de vluchtheuvel zag voorbijrijden. De man sprak zelfs van verkeersagressie. Gano moest zich in de politierechtbank voor zijn gedrag verantwoorden. Hij stuurde zelf zijn kat en liet zich door zijn advocaat verantwoorden. "Hij was op dat moment gehaast", klonk het excuus. De voetballer kwam er uiteindelijk dus met een boete vanaf. (MMB)