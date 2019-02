Profvoetballer Yassine El Ghanassy tekent beroep aan tegen 1 jaar cel: “Hij heeft al jaren rijverbod, 25.000 euro aan boetes en is z’n Porsche van 110.000 euro al kwijt” Siebe De Voogt

22 februari 2019

15u12 1 Oostende Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) wil in beroep een mildere straf krijgen dan het één jaar cel die hij kreeg voor een zoveelste verkeersovertreding. De gewezen flankaanvaller van AA Gent en KV Oostende vindt dat hij al genoeg gestraft is. “Hij heeft al jaren rijverbod openstaan, heeft in totaal al 25.000 euro aan boetes én is z’n Porsche van 110.000 euro ook kwijt.”

El Ghanassy was vrijdagmorgen zelf niet aanwezig in de Brugse correctionele rechtbank. De flankaanvaller speelt tegenwoordig voor het Saoedische Al-Raed en kreeg geen toestemming van zijn trainer om naar Brugge te reizen. “Morgen (zaterdag, red.) staat immers een wedstrijd op het programma”, pleitte zijn advocaat Michel Maus. De raadsman hield voor de beroepspolitierechtbank een vurig pleidooi om zijn cliënt te doen ontsnappen aan het één jaar cel die hij in september vorig jaar kreeg in eerste aanleg. Op 5 mei 2017 werd El Ghanassy vlakbij het politiekantoor in de Alfons Pieterslaan in Oostende betrapt, terwijl hij achter het stuur van zijn Porsche aan het bellen was. De politie zette hem langs de kant en stelde vast dat de voetballer reed zonder een geldig rijbewijs te hebben. Hij zat nog een rijverbod uit na een eerdere veroordeling.

El Ghanassy stapelde de voorbije twee jaar de veroordelingen voor de politierechtbank op. “Telkens ging het om kleine overtredingen, waarbij hij z’n minnelijke schikking niet betaalde”, aldus zijn advocaat. “Mijn cliënt beweert dat hij die boetes nooit ontving. Hij kampt al lang met adresproblemen. Toen hij nog voor Nantes speelde, stond zijn adres bijvoorbeeld in Noord-Frankrijk. Dat werd gemeld aan het parket, maar die hielden daar geen rekening mee. Uiteindelijk moest mijn cliënt elke veroordeling via de media vernemen, waardoor ze zich bleven opstapelen. Hij zit nu ver weg en zal in België niet meer met de wagen rijden. Ik vraag me af wie gebaat is met een gevangenisstraf.” De procureur benadrukte dat El Ghanassy bij elke verhuis zelf zijn adreswijziging had moeten aangeven. Uitspraak op 22 maart.