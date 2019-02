Profvoetballer Aristote Nkaka (22) krijgt rijverbod, omdat hij rood licht negeerde: “Ook profvoetballers moeten stoppen voor een verkeerslicht” Siebe De Voogt

26 februari 2019

12u09 0 Oostende Profvoetballer Aristote Nkaka (22) heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen, omdat hij vorig jaar in Oostende een rood licht negeerde. Het verkeerslicht stond al bijna een halve minuut op rood.

De feiten speelden zich op 15 mei vorig jaar af op het kruispunt van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Nkaka reed er even na 23 uur met zijn Ford Kuga door het rode licht, dat al 27 seconden op rood stond. De verdedigende middenvelder van KV Oostende liet zich dinsdagmorgen door een advocaat vertegenwoordigen in de politierechtbank. “Mijn cliënt ontkent de feiten niet en zal zijn straf ondergaan”, pleitte de raadsman. Politierechter Peter Vandamme legde Nkaka uiteindelijk 15 dagen rijverbod en 400 euro boete op. Daarvan moet hij de helft effectief betalen. “Ook profvoetballers moeten stoppen voor het rode licht”, sneerde hij. Kort na zijn verkeersovertreding werd Nkaka door Marc Coucke weggeplukt bij KV Oostende. RSC Anderlecht leende hem meteen opnieuw uit aan de kustploeg. De originele constructie kon op weinig sympathie rekenen van de KVO-supporters. Zij spraken van een “wegkaappolitiek”.