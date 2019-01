Proef van veganisme tijdens Vegan A’fair Leen Belpaeme

03 januari 2019

15u04 0

Om de vooroordelen over veganisme als iets smakeloos en oudbollig van de kaart te vegen, organiseert de Oostendse vzw New Ethics een belevingsbeurs, Vegan A’fair op 9 en 10 februari in Duin en Zee. Veganisme proeven en beleven is de insteek. Veganisme wordt er op alle mogelijke manieren uitgelegd. Je kan onder meer proeven bij de meer dan 50 foodtrucks en standen. “Daar worden niet enkel je smaakpapillen verwend, ook qua geur, uitzicht, gevoel zul je versteld staan van wat er allemaal kan gerealiseerd worden zonder dierenleed. Uiteraard gaat dit vergezeld van de bijhorende drankjes”, lichten initiatiefnemers Davy De Schrooder en Femke D’hondt toe. Eerder brachten ze al een magazine uit om veganisme onder de aandacht te brengen. Naast eten zetten de organisatoren ook in op beleving en informatie. Zo zijn er lezingen die gaan over het behoud van de oceanen, tips & tricks voor beginnende veganisten, undercover in de vleesindustrie, effectief en vriendelijk outreachen, veganisme & topsport … Daarnaast zijn er nog kookdemo’s, workshops rond hoe notenmelk maken, zelf een snelle vegan hap koken, yoga tot je huisdieren snappen. Met de pay what you want-formule kies je zelf hoeveel inkom je betaalt.

Alle info via www.veganafairs.be.