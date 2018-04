Procureur eist 288.000 euro drugsgeld van vijftal 06 april 2018

De procureur van de rechtbank in Brugge eist liefst 288.000 euro drugsgeld terug van een bende die actief was in Oostende. Het gaat om Oostendenaren M.P. (33), V.D. (35), de Oostendse A.P. (30) en twee Nederlanders. In maart 2017 bleek uit telefonieonderzoek dat M.P. op grote schaal cannabis dealde in de Loodsenstraat. De politie stelde een hinderlaag op en zag een van de Nederlanders net een voorraad leveren. Bij hun arrestatie werden 469 gram cannabis en enkele duizenden euro's gevonden. Het bleek dat M.P. zelf al 15 kilogram cannabis gedeald had, die hij zelf kocht van een van de Nederlanders, zelf verantwoordelijk voor 19 kilogram met behulp van de tweede Nederlander, die chauffeur speelde. V.D. verdeelde op zijn beurt dan weer de drugs van M.P., terwijl A.P. toeliet dat bij haar gedeald werd.





De twee Nederlanders riskeren drie jaar cel, M.P. twee jaar, V.D. 18 maanden en A.P. een werkstraf. Voor M.P. dreigt de grootste financiële strop: van hem wil het openbaar ministerie 110.000 euro terug. Hij zat op zijn proces de hele tijd te huilen. Vonnis op 24 mei.





(JHM)