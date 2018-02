Procureur: "Al 20 keer brandstichting in je buurt, brute pech?" 15 februari 2018

De vermeende brandstichter van residentie Paradiso, Michael H. (59) kwam voor in het Gentse hof van beroep nadat hij in eerste aanleg vrijgesproken is over de hele lijn. De man zelf ontkent ook maar iets met de brandstichtingen te maken te hebben.





"Onbegrijpelijk!", zegt de procureur-generaal. "Jij wordt dus al 13 jaar achtervolgd door pech", zegt hij sarcastisch. "Je verhuist drie keer en toch blijft die pech je achtervolgen. Twintig brandstichtingen op 13 jaar. Altijd in uw buurt. Wat een pech toch! ", zegt de procureur-generaal, die weinig geloof hecht aan het verhaal van de man en zeven jaar cel vorderde. De advocaat van de beklaagde, meester Vincke, zag het anders. "Er is geen enkel spoor gevonden van H. , geen DNA of brandversnellers. Het is een samenraapsel van vermoedens", aldus meester Vincke. Uitspraak volgt op 20 maart. (DJG)