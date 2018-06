Proces tegen vrederechter dreigt uit te monden in procedureslag 09 juni 2018

02u37 0 Oostende Het proces tegen de Oostendse vrederechter Guido D.P. (64), die onder meer wordt vervolgd voor diefstal van kwetsbare personen, lijkt uit te draaien op een lange procedureslag, waardoor hij mogelijk vrijuit gaat.

Guido D.P. wordt in het hof van beroep vervolgd voor valsheid in geschrifte, diefstal van kwetsbare personen, passieve omkoping en witwassen. Hij zou zich persoonlijk verrijkt hebben op de kap van zwakke en vaak dementerende bejaarden. Wanneer D.P. wist dat iemand bemiddeld was, stelde hij een dokter aan die het slachtoffer wilsonbekwaam liet verklaren. De vrederechter stelde dan een voorlopig bewindvoerder aan, die in opdracht van D.P. onroerend goed moest verkopen. De vrederechter ging vervolgens ter plaatse om een inventaris op te maken en haalde er de duurste stukken uit. Een schatter schatte de waarde van de huizen steevast te laag in, waarna die verkocht werden aan mensen binnen de kennissenkring van D.P.. Ruim een jaar geleden werd de zaak tegen D.P. ingeleid bij het hof van beroep in Gent, maar gisteren werd het proces opnieuw uitgesteld. Het grondwettelijk hof besliste recent dat er zich een probleem stelt rond de procedure van het zogenaamde 'voorrecht van rechtsmacht.' Omdat een magistraat rechtstreeks gedagvaard wordt voor het hof van beroep, heeft die geen mogelijkheid om in beroep te gaan en dat is een probleem. Volgende week donderdag beslist voorzitter Martin Minnaert of de hele zaak terugkeert naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die beslist wat er verder moet gebeuren.





(JEW)