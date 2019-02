Proces tegen Oostendse serieverkrachter opnieuw uitgesteld: Armeen is nog steeds niet uitgeleverd Siebe De Voogt

25 februari 2019

16u37 0 Oostende Ook maandagmorgen is het proces in de Brugse rechtbank tegen de Oostendse serieverkrachter Hayk Terterian (30) niet kunnen doorgaan. De Armeen moet in Polen nog eerst berecht worden voor een vechtpartij, alvorens hij kan worden uitgeleverd.

Terterian werd in september al opgepakt in Polen voor geweldpleging. Hij moet daar eerst berecht worden én zijn gevangenisstraf uitzitten, alvorens hij aan België kan worden uitgeleverd. Dat was maandagmorgen nog niet gebeurd, waardoor de rechter de zaak meteen uitstelde naar 27 mei. De Armeense Oostendenaar tekent in de Brugse rechtbank verzet aan tegen de 25 jaar cel die hij in 2015 kreeg voor een reeks verkrachtingen in zijn thuisstad. Hij stond op de ‘Belgium’s Most Wanted’-lijst nadat hij al zes jaar spoorloos was.

Terterian ontsnapte op 24 augustus 2012 aan de politie. Een uur voor ze zijn ouderlijk huis in Oostende binnenvielen, vluchtte hij weg via de achtertuin. Het gerecht was dan al een jaar op zoek naar de Armeen, die tussen oktober 2011 en de zomer van 2012 meerdere gewelddadige verkrachtingen en aanrandingen op vrouwen pleegde in Oostende. De slachtoffers waren tussen de 17 en 43 jaar oud. Het DNA van de man werd aangetroffen op de broek van een van de slachtoffers. Drie jaar geleden werd Terterian bij verstek veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Hij vecht nu z’n straf aan.