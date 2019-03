Prille twintiger hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor gewapende overval op bakkerij Deneubourg Siebe De Voogt

21 maart 2019

13u45 0 Oostende Een 22-jarige Oostendenaar riskeert 18 maanden cel, deels met uitstel, voor een gewapende overval op bakkerij Deneubourg. S.H. drong de zaak langs de Gistelsesteenweg binnen, bedreigde een werkneemster met een wapen en nam uiteindelijk de vlucht met 940 euro cash geld.

De feiten speelden zich op 1 september vorig jaar af. S.H. hield de bakkerij al enige tijd in de gaten. “De werkneemster merkte hem kort voordien op ter hoogte van het kruispunt van de Gistelsesteenweg en Oudstationstraat”, sprak de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Hij gedroeg zich vreemd en keek in haar richting. Plots kwam hij met een bivakmuts op en een vuurwapen in de hand de zaak binnengelopen. Hij eiste het geld uit de kassa op en vluchtte weg met 940 euro cash geld.” Via een vriendin kreeg het slachtoffer te horen dat S.H. achter de overval zat. Ze was zelf met hem bevriend op Facebook en herkende de beklaagde. H. werd opgepakt en bekende de overval meteen tijdens z’n verhoor. Zijn wapen was naar eigen zeggen een speelgoedgeweer. De jongeman hangt nu 18 maanden cel, deels met uitstel, boven het hoofd. Zijn advocate vroeg de rechtbank om de celstraf volledig met uitstel op te leggen. “Mijn cliënt past totaal niet in het profiel van een overvaller”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Hij had geen woonst op het moment van de feiten en had geld nodig. Hij kan nu terecht bij z’n grootmoeder en wil opnieuw op eigen benen staan.” Uitspraak op 18 april.