Prijs cultuurraad voor Antoon en Mieke 24 februari 2018

De Oostendse cultuurraad heeft zijn jaarlijkse Prijs uitgereikt aan het echtpaar Antoon Catteeuw en Mieke Barbier. Ze zijn al sinds 1974 betrokken bij het dagelijkse bestuur van de cultuurraad. Antoon is algemeen coördinator en Mieke is penningmeester. "Het is een genoegen om deze prijs in ontvangst te kunnen nemen", zegt Antoon.





(LBB)