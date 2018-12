Prijs Cultuurraad gaat naar Gerard Daniëls Leen Belpaeme

19 december 2018

15u27 1 Oostende Gerard Daniëls krijgt dit jaar de cultuurprijs van de stad Oostende. Deze onderscheiding wordt elk jaar toegekend aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende.

Tijdens de Algemene Vergadering van de cultuurraad werd met een overtuigende meerderheid dokter Gerard Daniëls verkozen. Hij werd genomineerd door Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate en Pasar vzw Oostende en is hiermee de 29ste laureaat die de prijs in ontvangst mag nemen. Dokter Daniëls wordt geprezen voor zijn niet aflatende inzet voor de Oostendse cultuurwereld. Onder meer door het redden van diverse beeldhouwwerken en monumenten, het stichten van de Mariakerkse Cultuurkring Obekin en het zinvol bijeenbrengen, organiseren en begeesteren van de jeugd in de Non Stop-club. Hij heeft destijds ook naam gemaakt als begeleidend sportarts op diverse Olympische Spelen en internationale Europese en wereldkampioenschappen, én als bond- en sportarts bij de Koninklijke Belgische Wielerbond, KVO en Sunair Basketbalclub. Op maandag 11 februari wordt dokter Gerard Daniëls uitgebreid in de bloemetjes gezet tijdens de Uitreiking Prijs Cultuurraad 2018 in CC De Grote Post.