Priester Roger Lamerand (77) overleden 20 februari 2018

Priester Roger Lamerand is overleden. Hij werd geboren in Geluveld op 18 maart 1940 en er tot priester gewijd op 7 juli 1974. Daarna was hij actief als medepastoor in Meulebeke Sint-Amand (1974-1977), maar hij verwierf aanzien in Oostende als medepastoor in de parochie Sint-Antonius - Opex (1977-1989) en als aalmoezenier in het Henri Serruysziekenhuis. Laatst was hij aalmoezenier in het lokale OCMW-woonzorgcentrum De Boarebreker (1997-2015).





Een goeie twee jaar terug werd hij al in de bloemetjes gezet door de directie van het AZ met een vriendschapsmaaltijd. Lamerand werkte ook mee aan enkele biografieën over Oostendse geestelijken. Tussendoor was Lamerand ook pastoor in Slijpe Sint-Niklaas (1989-1997).





De uitvaart vindt vrijdag plaats om 10.30 uur in de Oostendse Sint-Franciscuskerk. (TVA)