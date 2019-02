Preuteleute stunt met show in Versluys Dôme: “En we moeten nog aan de voorstelling beginnen schrijven!” Timmy Van Assche

13 februari 2019

16u11 0 Oostende Cultgroep Preuteleute pakt op 15 februari volgend jaar uit met straffe arenashow in de basketzaal Versluys Dôme en zal optreden voor ruim 4.000 man. De actie volgt nadat de optredens van de nieuwe theatershow ‘Nog ene kè’ in het Kursaal (Oostende), Staf Versluys (Bredene) en De Zwerver (Leffinge) in enkele uren werden uitverkocht.

Met ‘Nog ene kè’ kruipen Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem opnieuw in de huid van personages Alain en Ook Alain van Preuteleute. En blijkbaar zit Oostende en omstreken echt wel te wachten op hun nieuwe theatershow. Eind januari werd de show aangekondigd voor volgend jaar in het Kursaal, maar alle 2.000 tickets waren in nog geen twee dagen uitverkocht. Er werd daarop een wachtlijst aangelegd en twee extra shows aangekondigd in Bredene en Leffinge, maar ook die waren meteen uitverkocht. “We merkten dat de wachtlijst al was aangedikt met zo’n 5.500 personen die een kaartje zochten", vertelt Pieter De Wulf van organisator Comedyshows. “We staken de koppen bijeen om een extra show in Oostende te organiseren. Het Kursaal van Oostende was echter geen optie. De opzet was om daar ‘nog ene kè’ op te treden en daar blijft het ook bij. De Versluys Dôme was dus een uitstekende locatie.” In principe kunnen 5.000 toeschouwers in de basketarena zitten, maar een stukje van de zaal wordt afgesloten om een podium op te bouwen. Concreet zullen er iets meer dan 4.000 fans plaats kunnen nemen in de tribune en op het basketparket.

Overtreffende trap

“Dit overtreft onze allerstoutste verwachtingen”, glunderen Sebastien en Tom van Preuteleute. “Weet je, we kondigden de show in het Kursaal een jaar op voorhand aan, net omdat we dachten een jaar tijd te hebben om die zaal uit te verkopen. Maar wat nu gebeurt, is surrealistisch. En te denken dat we nog onze hele theatershow moeten uitschrijven!” Wat is nu de verklaring van dit megasucces? “Allicht is er een combinatie van factoren", vermoedt Tom. “Enerzijds is het al twee jaar geleden dat we nog hebben opgetreden met Preuteleute en hebben mensen ons al lang niet meer bezig gezien. Anderzijds is Sebastien Dewaele tegenwoordig veel op tv, zoals in de series Eigen Kweek en Gent West. En tot slot, misschien dachten mensen dat ‘Nog ene kè’ onze afscheidsshow zou zijn - ook al hebben we dat nooit zo gecommuniceerd. De Versluys Dôme vormt alvast een prachtig decor. Het Kursaal is natuurlijk ook een schitterende zaal, maar het zou niet fair zijn mochten we daar tóch nog eens optreden, nadat we hadden beloofd dat het daar maar voor één keer ging zijn.” Info en tickets: www.comedyshows.be.

Uniek gegeven

Pieter De Wulf vult aan. “Na Clouseau, Natalia en Milk Inc enkele jaren geleden, is het vrij uitzonderlijk dat er optredens in de basketzaal worden georganiseerd. Want geef toe, hoe vaak treedt een Oostendse artiest op voor ruim 4.000 man, in eigen stad dan nog wel. Mensen die op de lange wachtlijst stonden, kregen een voorkooprecht op de tickets voor de arenashow. Ook nu weer was de reactie enorm. Na een halve dag noteerden we 1.200 verkochte tickets. Het blijft hard gaan en kort na de middag waren er al 1.700 tickets verkocht - of bijna vijftig procent - en dat na nog geen 24 uur. De populariteit van Preuteleute blijft dus aanhouden.”