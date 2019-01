Preuteleute ‘Nog ene kè’ in Kursaal met nieuwe theatershow Timmy Van Assche

25 januari 2019

14u47 0 Oostende Alain en Ook Alain palmen over precies één jaar het Kursaal in met ‘Nog ene kè’. Het is een volledig nieuwe theatershow met een hoog comedygehalte, dat niet te vergelijken valt met de festivaloptredens van de band. De show bevat zowel nieuwe nummers als klassiekers.

Veertigers Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem kruipen nog maar eens in de huid van het vuilbekkende duo Alain en Ook Alain. Al sinds 2002 geldt hun cultband Preuteleute als entertainment van de bovenste plank met zowat zeventig ‘scheve’ nummers. Niet alleen hun drie full-cd’s, best of-album en festivaloptredens vallen in de smaak. In 2013 verrasten ze vriend en vijand met de uitmuntende theatershows Un-butt-plugged en het vervolg Anology. Zowel het Kursaal als De Grote Post waren toen volledig uitverkocht en de tournee lokte ook andere volle zalen. En ook nu pakt het duo uit met een nieuwe theatershow. “Ons laatste optreden dateert van december 2017 in de Gentse Vooruit, daarna volgde een sabbatjaar. Een bewuste pauze om toch even artistiek te herbronnen. Toch hadden we al voordien besloten om later terug op de planken te staan. Kijk, we stelden voor onszelf een ‘bucketlist’ samen: wat willen we zeker nog één keer doen in ons leven? We kwamen al snel tot de conclusie dat we ‘nog ene kè’ voor een vol Kursaal willen optreden”, vertellen Bas en Tom. “Die bucketlist vormt de rode draad in ons verhaal: wat willen Alain en Ook Alain nog eens doen voor ze sterven. Bijvoorbeeld, masturberen tijdens het bungeejumpen en hun eigen kwakje opvangen – we zeggen maar wat, hé”, bulderen de twee. “Nu goed, je kan en mag dit theater dus niet vergelijken met een optreden op een festival, waar we met een band al onze hits spelen.”

Laatste keer?

Maar waar staat die ‘ene kè’ nu echt voor? Het allerlaatste optreden van Preuteleute? “(knipogen) Interpreteer het zoals je wil, hé. Vooralsnog is het de bedoeling dat het bij dit ene optreden in het Kursaal blijft. Daarna zien we wel.” Ook de affiche, een parodie op Queen, springt in het oog. “We trekken hiermee de lijn door. In het verleden bevatten onze affiches of albums ook een knipoog naar Phil Collins, Pink Floyd, John Lennon & Yoko Ono en The Beatles”, zegt Tom. “En welk handgebaar Sebastien maakt op de affiche? (lachen) ‘Two in the pink, one in the stink’.”

Nieuwe nummers en classics

Ja, de show zal enkele nieuwe nummers bevatten en ja, ook klassiekers komen aan bod. Fans mogen zich dus al verkneukelen op liedjes als ‘Dikke vette’, ‘Michael Jackson’ of ‘Bluuf me je fikken’. Ook knappe decors en kostuums zullen niet ontbreken in de theatershow. “Eigenlijk begon Preuteleute ooit met afwisselend sketches en liedjes. We zijn nu volop aan het schrijven. In september volgen enkele try-outs en huiskamerconcerten. De show zelf is pas volgend jaar, maar de ticketverkoop is al gestart. We beginnen er vroeg aan, want we willen het Kursaal echt vollédig uitverkopen”, vertelt Dewaele, die nu ook te zien is in Eigen Kweek, De Dag en Gent West. Het optreden is gepland op zaterdag 25 januari 2020. Tickets zijn te koop via www.comedyshows.be.