Preuteleute kondigt extra show aan, maar... die is al uitverkocht nog voor ticketverkoop start Timmy Van Assche

30 januari 2019

11u59 4 Oostende Preuteleute kondigt een extra voorstelling aan van haar theatershow ‘Nog ene kè’ in Bredene. Maar nog voor de ticketverkoop start, is ze al uitverkocht. Er wordt nu naar een nieuwe locatie gezocht voor een derde voorstelling.

Afgelopen vrijdag stelden Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem van Preuteleute hun gloednieuwe theatershow voor, ‘Nog ene kè’. De voorstelling op 25 januari 2020 was in nog geen twee dagen tijd uitverkocht: 2.000 kaarten vlogen de deur uit. Er werd vervolgens aan wachtlijst aangelegd. Het duo kon niet anders dan nog een extra voorstelling inlassen. Op 18 januari volgend jaar bestijgen ze de planken van het Bredense Staf Versluyscentrum. De extra show werd met een ludiek filmpje aangekondigd.

Tweede keer uitverkocht

Wie op de wachtlijst stond, kreeg voorrang op de nieuwe ticketverkoop. “Maar de wachtlijst dikte aan tot meer dan 550 personen, terwijl het Staf Versluyscentrum een capaciteit heeft van 450 personen", vertelt organisator Pieter De Wulf van Comedyshows. “Dit is gewoonweg uniek: nog voor onze ticketverkoop voor Bredene officieel start, zijn we al uitverkocht. We kunnen niet anders dan op zoek te gaan naar een derde locatie voor nog een extra show. Dat de show in Bredene vroeger valt dan in Oostende, heeft eenvoudigweg te maken met de beschikbare data van de zaal. Preuteleute houdt echter woord: ze gingen ‘nog ene kè’ optreden in het Kursaal en Staf Versluys, een bijkomende voorstelling zal niet in Oostende of Bredene zijn." Er kan opnieuw ingetekend worden op een wachtlijst. Info via www.comedyshows.be.