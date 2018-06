Praatcafé dementie 'De Nachtegaal' 07 juni 2018

De Nachtegaal wordt vier keer per jaar in de regio Oostende georganiseerd. Op de praatcafés worden familieleden en kennissen van personen met dementie uitgenodigd. Tijdens de volgende bijeenkomst op maandag 11 juni om 19 uur komt Jan Debaene, hoofdverpleegkundige acute ouderenpsychiatrie in het AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende langs. Centraal deze avond staat het soms moeilijk te begrijpen gedrag bij personen met dementie. Zo kan jouw partner plots beginnen te vloeken terwijl hij/zij dat vroeger nooit deed. Of je ouder gedraagt zich op een manier waar je raar van opkijkt. Hoe komt het dat personen met dementie zich anders gaan gedragen? Hoe kan je er als partner, kind, familielid... op een positieve manier mee omgaan? Plaats van afspraak is het Woonzorgcentrum Sint-Jozef, Nachtegalenlaan 38 in Oostende. De deelname is gratis.





