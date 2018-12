Powerboatracer mag dan toch cel niet uit na vondst van 1,5 ton cocaïne in zijn vissersboot Siebe De Voogt

10 december 2018

17u12 0 Oostende Powerboatracer Nico H. (57) uit Oostende komt niet vrij. De Brugse strafrechter liet hem maandagmorgen vrij met een enkelband, maar het parket tekent nu beroep aan, dus blijft hij voorlopig in de cel. In zijn vissersboot werd anderhalve ton cocaïne aangetroffen.

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika ging de politie in juni vorig jaar over tot een controle van de vissersboot Bounty 2, die aangemeerd lag aan de Hendrik Baelskaai. Achter een valse wand in het schip troffen de speurders liefst anderhalve ton cocaïne aan met een straatwaarde van ongeveer 225 miljoen euro. Verder onderzoek wees uit dat de boot ingezet werd om de drugs in Kaapverdië op te halen en naar Europa te brengen. Eind vorige maand vorderde het parket 10 jaar cel voor Nico H. Ook zijn Nederlandse zakenpartner Marnix V.R. (53) riskeert als leider van de bende dezelfde straf. In tegenstelling tot H. loopt de Nederlander wel vrij rond na het betalen van een borgsom. De pleidooien vinden plaats op 11 en 12 februari.